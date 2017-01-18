В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение

На среду, 18 января, в Одессе объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Официальный сайт города Одесса.

Читайте также В Украине сегодня без осадков, на востоке днем до -7°

"Штормовое предупреждение 18 января по Одессе, местами по области ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с", - сказано в сообщении.

Как известно, в Украине объявили штормовое предупреждение на 18 января, сообщалось о сильном ветре и тумане.