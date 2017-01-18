В Аргентине из-за наводнений дома покинули 7 тысяч человек

Около 7 тысяч жителей округа Сан-Николас в аргентинской провинции Буэнос-Айрес были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений.

Об этом сообщил во вторник вечером министр социального развития провинции Сантьяго Лопес Медрано, передает ТАСС.

"Тысяча человек эвакуирована, еще 6 тысяч покинули свои дома самостоятельно", - сказал он на пресс-конференции в городе Сан-Николас.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в свою очередь подтвердила гибель одного человека в населенном пункте Ла-Эмилия. Жертвой стихии стал 54-летний мужчина, поиски которого велись с воскресенья. По данным властей, к настоящему моменту свои дома в Ла-Эмилии, оказавшемся полностью под водой, покинули практически все жители. Только несколько десятков человек отказались от эвакуации и остаются на крышах своих домов.

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Как отметила министр, в настоящее время власти занимаются откачкой воды в пострадавших населенных пунктах. "Наша цель - добиться того, чтобы вода спала в течение 48 часов, чтобы люди могли вернуться домой", - добавила министр.

Ранее президент Аргентины Маурисио Макри объявил, что правительство объявит чрезвычайное положение в пострадавших районах в провинциях Буэнос-Айрес, Кордова, Санта-Фе и Энтре-Риос. Проливные дожди и наводнения уже привели к потере части урожая сои - одной из основных статей экспорта Аргентины. По оценкам экспертов, потери сельскохозяйственного сектора могут достичь 1,75 млрд долларов.