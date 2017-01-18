Киевлян предупреждают о тумане и гололедице в столице

Утром 18 января в столице ожидается туман, видимость 200-500 метров.

Об этом киевлян предупреждает Украинский гидрометцентр, передает КГГА.

«В связи с этим, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными на дорогах города», - отмечается в сообщении.

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На дорогах местами гололедица.

Ранее сообщалось, что киевляне жалуются на смог. Причиной запаха гари в столице являются не пожары и не сжигание мусора, а погодное явление - метеорологическая дымка.