В Киеве сегодня без осадков, днем до -4°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 18 января, в столице будет облачно с прояснениями, температура воздуха днем до -4°.

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -9°.

Ветер северный и северо-восточный, до 2.7 м/с.

Сегодня солнце в столице взошло в 07:50, а зайдет в 16:26.

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Как сообщал УНИАН, 18 января в Украине без осадков, на востоке днем до -7°.

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