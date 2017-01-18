В Киеве сегодня без осадков, днем до -4°

08:30, 18 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 18 января, в столице будет облачно с прояснениями, температура воздуха днем до -4°.

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -9°. 

Ветер северный и северо-восточный, до 2.7 м/с.

Сегодня солнце в столице взошло в 07:50, а зайдет в 16:26.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 18 января: ожидается сильный ветер и туман

Как сообщал УНИАН, 18 января в Украине без осадков, на востоке днем до -7°. 

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