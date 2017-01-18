В Украине сегодня без осадков, на востоке днем до -7°
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 18 января, в Украине ожидается переменная облачность, небольшой снег обещают лишь в Крыму. На востоке днем до -7°.
В Киеве сегодня переменная облачность, днем -4°. Ветер северный, до 2.4 м/с.
Во Львове 18 января облачно с прояснениями, днем -3°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.
В Луцке сегодня также облачно с прояснениями. Температура воздуха днем -4°. Ветер северо-восточный, до 1.9 м/с.
В Виннице в среду переменная облачность. Температура днем -4°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
Одесситам сегодня также обещают облачность с прояснениями. Температура днем 0°, ветер северо-восточный, до 7.0 м/с.
В Харькове 18 января ожидается небольшая облачность, температура днем -7°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
В Днепре пасмурно. Температура днем -7°. Ветер северо-восточный, умеренный.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 18 января: ожидается сильный ветер и туман
В Симферополе пройдет небольшой снег, будет пасмурно. Температура днем 0°. Ветер северо-восточный, до 8.3 м/с.
Жителям Мариуполя обещают облачность, температура днем -1°. Ветер северо-восточный, до 8.1 м/с.
В Краматорске без осадков, температура днем -4°, ветер северо-восточный, слабый.
В Северодонецке сегодня сплошная облачность. Температура днем -3°. Ветер северо-восточный, до 4.2 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +14°
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Днепр+31°... +17°
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Донецк+30°... +14°
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Житомир+30°... +13°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+30°... +16°
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Кировоград+30°... +14°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+24°... +9°
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Львов+22°... +8°
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Николаев+32°... +15°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+30°... +16°
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Ровно+25°... +10°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+30°... +15°
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Тернополь+26°... +10°
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Харьков+30°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+31°... +13°
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Чернигов+30°... +13°
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Черновцы+29°... +14°