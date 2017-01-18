В Украине сегодня без осадков, на востоке днем до -7°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 18 января, в Украине ожидается переменная облачность, небольшой снег обещают лишь в Крыму. На востоке днем до -7°.

В Киеве сегодня переменная облачность, днем -4°. Ветер северный, до 2.4 м/с.

Во Львове 18 января облачно с прояснениями, днем -3°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.

В Луцке сегодня также облачно с прояснениями. Температура воздуха днем -4°. Ветер северо-восточный, до 1.9 м/с.

В Виннице в среду переменная облачность. Температура днем -4°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

УНИАН

Одесситам сегодня также обещают облачность с прояснениями. Температура днем 0°, ветер северо-восточный, до 7.0 м/с.

В Харькове 18 января ожидается небольшая облачность, температура днем -7°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Днепре пасмурно. Температура днем -7°. Ветер северо-восточный, умеренный.

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В Симферополе пройдет небольшой снег, будет пасмурно. Температура днем 0°. Ветер северо-восточный, до 8.3 м/с.

Жителям Мариуполя обещают облачность, температура днем -1°. Ветер северо-восточный, до 8.1 м/с.

В Краматорске без осадков, температура днем -4°, ветер северо-восточный, слабый.

В Северодонецке сегодня сплошная облачность. Температура днем -3°. Ветер северо-восточный, до 4.2 м/с.

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