В Украину пришел антициклон "Бригитта": туманы окутают не только Киев

17:18, 17 января 2017
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Туманы со смогами задержал в Украине антициклон "Бригитта".

Украину окутают туманы / bortnikau.livejournal.com
Украину окутают туманы / bortnikau.livejournal.com

Об этом на своей странице сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Потому что именно при антициклоне образуются условия, когда туманам оптимальный режим благоприятствования. Никаких тебе фронтальных ветров, резких изменений термического режима и слабый ветер или штиль", - рассказала она.

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Кроме того, синоптик прогнозирует, что завтра "Бригитта" раскинется практически над Украиной.

Также 18 января в Украине ожидаются морозы. "Ближайшей ночью до-7-15 градусов, в течение дня -2-7. На крайнем юге "минус"-"плюс", в Крыму до 2-4 градусов тепла", - написала Диденко.

На крайнем юге, по ее прогнозам, будет идти мокрый снег и, возможно, даже дождь. Но все же в большинстве областей будет преобладать погода без осадков.

"В Киеве завтра также без существенных осадков, может, чуть небольшой снежок где-то помаячить. Утром есть вероятность радиационного тумана... В столице ночью до -9, днем около -2-5 градусов", - говорится в сообщении синоптика.

К вечеру завтра, 18 января, похолодает еще на несколько градусов.

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