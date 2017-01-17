В Украину пришел антициклон "Бригитта": туманы окутают не только Киев
Туманы со смогами задержал в Украине антициклон "Бригитта".
Об этом на своей странице сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Потому что именно при антициклоне образуются условия, когда туманам оптимальный режим благоприятствования. Никаких тебе фронтальных ветров, резких изменений термического режима и слабый ветер или штиль", - рассказала она.
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Кроме того, синоптик прогнозирует, что завтра "Бригитта" раскинется практически над Украиной.
Также 18 января в Украине ожидаются морозы. "Ближайшей ночью до-7-15 градусов, в течение дня -2-7. На крайнем юге "минус"-"плюс", в Крыму до 2-4 градусов тепла", - написала Диденко.
На крайнем юге, по ее прогнозам, будет идти мокрый снег и, возможно, даже дождь. Но все же в большинстве областей будет преобладать погода без осадков.
"В Киеве завтра также без существенных осадков, может, чуть небольшой снежок где-то помаячить. Утром есть вероятность радиационного тумана... В столице ночью до -9, днем около -2-5 градусов", - говорится в сообщении синоптика.
К вечеру завтра, 18 января, похолодает еще на несколько градусов.
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Житомир+30°... +13°
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Запорожье+31°... +16°
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