В Украине объявили штормовое предупреждение на 18 января: ожидается сильный ветер и туман

17:00, 17 января 2017
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18 января ночью и утром в Украине, кроме южной части страны, ожидается туман, видимость снизится до 200-500 м.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики спрогнозировали, когда смог покинет столицу

"18 января в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму порывы ветра 15-20 м/с; ночью и утром в Украине, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма, туман, видимость 200-500 м", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что со вчерашнего вечера киевляне жалуются на смог. Причиной запаха гари в столице являются не пожары и не сжигание мусора, а погодное явление - метеорологическая дымка.

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