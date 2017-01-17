В Украине объявили штормовое предупреждение на 18 января: ожидается сильный ветер и туман
18 января ночью и утром в Украине, кроме южной части страны, ожидается туман, видимость снизится до 200-500 м.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики спрогнозировали, когда смог покинет столицу
"18 января в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму порывы ветра 15-20 м/с; ночью и утром в Украине, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма, туман, видимость 200-500 м", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что со вчерашнего вечера киевляне жалуются на смог. Причиной запаха гари в столице являются не пожары и не сжигание мусора, а погодное явление - метеорологическая дымка.
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