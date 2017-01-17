В Киеве завтра без осадков, днем до -3°

19:00, 17 января 2017
1155

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 18 января, в столице будет облачно с прояснениями, температура воздуха днем до -3°.

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -7°. 

Ветер северный, до 2.4 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:50, а зайдет в 16:26.

Морозы скуют Украину на целую неделю - синоптик

Как сообщал УНИАН, 18 января в Украине без осадков, на западе ночью до -14°. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Гавайских островах зафиксировали мощнейшее землетрясение за последние 40 лет На Гавайских островах зафиксировали мощнейшее землетрясение за последние 40 лет
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды в реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды в реках
Лето в Украине будет жарким и засушливым - Укргидрометцентр Лето в Украине будет жарким и засушливым - Укргидрометцентр
Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы, жара начнет отступать (карта) Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы, жара начнет отступать (карта)
На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа (видео) На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа (видео)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня до +29°, без осадков В Киеве сегодня до +29°, без осадков

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
71 %
754 мм
2.2 м/с
89 %
Лента новостей