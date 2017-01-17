В Киеве завтра без осадков, днем до -3°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 18 января, в столице будет облачно с прояснениями, температура воздуха днем до -3°.

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -7°.

Ветер северный, до 2.4 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:50, а зайдет в 16:26.

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Как сообщал УНИАН, 18 января в Украине без осадков, на западе ночью до -14°.

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