В Украине завтра без осадков, на западе ночью до -14°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 18 января, в Украине ожидается переменная облачность, небольшой снег обещают лишь в Крыму. На западе ночью до -14°.

В Киеве завтра переменная облачность, ночью -11°, днем -3°. Ветер северный, до 2.4 м/с.

Во Львове 18 января облачно с прояснениями, ночью -13°, днем -2°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

УНИАН

В Луцке завтра также облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -14°, днем -3°. Ветер северо-восточный и юго-восточный, до 2.1 м/с.

В Виннице в среду переменная облачность. Температура ночью -16°, днем -4°. Ветер северо-восточный, слабый.

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Одесситам на завтра также обещают облачность с прояснениями. Температура ночью -8°, днем -2°, ветер северный и северо-восточный, до 7.5 м/с.

В Харькове 18 января ожидается небольшая облачность, температура ночью -13°, днем -6°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Днепре завтра пасмурно. Температура ночью -12°, днем -6°. Ветер северо-восточный, умеренный.

В Симферополе пройдет небольшой снег, будет пасмурно. Температура ночью -3°, днем 0°. Ветер северо-восточный, до 8.0 м/с.

Жителям Мариуполя обещают облачность, температура ночью -9°, днем -1°. Ветер северо-восточный, до 7.4 м/с.

В Краматорске без осадков, температура ночью -11°, днем -3°, ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Северодонецке завтра сплошная облачность. Температура ночью -10°, днем -2°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.6 м/с.

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