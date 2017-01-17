В Украине завтра без осадков, на западе ночью до -14°
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 18 января, в Украине ожидается переменная облачность, небольшой снег обещают лишь в Крыму. На западе ночью до -14°.
В Киеве завтра переменная облачность, ночью -11°, днем -3°. Ветер северный, до 2.4 м/с.
Во Львове 18 января облачно с прояснениями, ночью -13°, днем -2°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
В Луцке завтра также облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -14°, днем -3°. Ветер северо-восточный и юго-восточный, до 2.1 м/с.
В Виннице в среду переменная облачность. Температура ночью -16°, днем -4°. Ветер северо-восточный, слабый.
Погода на неделю: в Украине снова похолодает, в четверг на западе ночью до -17°(карта)
Одесситам на завтра также обещают облачность с прояснениями. Температура ночью -8°, днем -2°, ветер северный и северо-восточный, до 7.5 м/с.
В Харькове 18 января ожидается небольшая облачность, температура ночью -13°, днем -6°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
В Днепре завтра пасмурно. Температура ночью -12°, днем -6°. Ветер северо-восточный, умеренный.
В Симферополе пройдет небольшой снег, будет пасмурно. Температура ночью -3°, днем 0°. Ветер северо-восточный, до 8.0 м/с.
Жителям Мариуполя обещают облачность, температура ночью -9°, днем -1°. Ветер северо-восточный, до 7.4 м/с.
В Краматорске без осадков, температура ночью -11°, днем -3°, ветер северный и северо-восточный, слабый.
В Северодонецке завтра сплошная облачность. Температура ночью -10°, днем -2°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.6 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +14°
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Днепр+31°... +17°
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Донецк+30°... +14°
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Житомир+30°... +13°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+30°... +16°
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Кировоград+30°... +14°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+24°... +9°
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Львов+22°... +8°
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Николаев+32°... +15°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+30°... +16°
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Ровно+25°... +10°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+30°... +15°
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Тернополь+26°... +10°
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Харьков+30°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+31°... +13°
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Чернигов+30°... +13°
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Черновцы+29°... +14°