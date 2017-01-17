На Закарпатье восстановили электроснабжение, которое исчезло из-за непогоды

15:00, 17 января 2017
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12 населенных пунктов были без света двое суток из-за непогоды.

На Закарпатье восстановили электроснабжение, которое исчезло из-за непогоды.

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Об этом говорится сюжете ТСН.

Сейчас в области осадки прекратились. Проезд обеспечили по всем перевалам. Пробок, которые накануне растянулись на километры, на сегодня нет. Однако движение затруднено из-за гололеда и для горных районов в течение всего дня объявлено штормовое предупреждение.  

Как известно, сегодня в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (3-й) уровень лавинной опасности.

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