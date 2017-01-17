Киевские школы не будут закрывать из-за смога
В КГГА не намерены закрывать школы или детсады из-за смога в Киеве.
Об этом Украинской правде. Киев сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.
"Пока такой вопрос не рассматривается. За ситуацией следит управление Госпродпотребслужбы. Когда мы принимаем те или иные решения, то мы в первую очередь опираемся на рекомендации Госпродпотребслужбы. Сейчас превышений вредных веществ они не фиксируют, поэтому никакой опасности для здоровья детей нет", - сказала Старостенко.
Синоптики спрогнозировали, когда смог покинет столицу
"Распогодилось, солнечный день. Но мы в любом случае следим за ситуацией и будем оперативно реагировать", - подытожила Старостенко.
В то же время в КГГА посоветовали во время смога ограничить пребывание на открытом воздухе и избегать длительного пребывания на открытом воздухе ранним утром.
"Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. По возможности, использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха", - подытожили в пресс-службе.
Как известно, со вчерашнего вечера киевляне жалуются на смог. Причиной запаха гари в столице являются не пожары и не сжигание мусора, а погодное явление - метеорологическая дымка.
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