В Техасе пронесся мощный шторм с торнадо (фото, видео)

По части американского штата Техас пронесся мощный шторм, сопровождающийся сильными дождями, шквалистым ветром, градом и торнадо.

Об этом сообщает ABC News.

Мощная буря вызвала сильные ветры и проливные дожди на большей части территории Техаса.

This is the aftermath of where that #Tornado passed on 99 @ 45. Debris on road, sign & tree bent. #khou11 pic.twitter.com/2CWibSCJCS — Lauren Talarico (@KHOULauren) January 16, 2017

Отмечается, что более 30 домов были повреждены в результате сильного ветра.

Currently surveying the community just east of Lake Whitney. More details to come as the survey continues. #ctxwx pic.twitter.com/iuHEOjTNEC — NWS Fort Worth (@NWSFortWorth) January 16, 2017

Также прошел град.

Softball sized hail (4 inches) earlier in Medina. (credit Gordon Green) pic.twitter.com/CHC1v2T8j7 — NWS San Antonio (@NWSSanAntonio) January 16, 2017

Ранее сообщалось, что в результате торнадо в Алабаме погибли четыре человека.