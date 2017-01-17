На автодорогах Украины осадков не предвидится, на востоке температура до -6°

13:00, 17 января 2017
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На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, на востоке температура завтра опустится до -6°.

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура -3°…+1°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, температура -4°...-2°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня облачно, местами с прояснениями, температура в дороге -4°... +1°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, температура до -6°.

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На трассе Киев - Харьков сегодня также переменная облачность. Температура в дороге -6°... -2°.  Завтра по этому маршруту без осадков, температура до -6°.

На Мариупольском направлении сегодня переменная облачность, в Донецкой области пасмурно, температура -4°...+1°. Завтра по этому маршруту без осадков, до -5°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня также без осадков, местами переменная облачность. Температура в дороге -3°… 0°. Завтра по маршруту будет холоднее, температура до -4°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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