Синоптики спрогнозировали, когда смог покинет столицу
По информации Укргидрометцентра, синоптическая ситуация в Киеве обусловлена малооблачной, безветренной погодой с высокой влажностью воздуха и туманами, видимость в которых ухудшается до 100-500 метров.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Киеве.
В нижнем слое атмосферы отмечаются слои изотермии и инверсии.
«Инверсия температуры - это повышение температуры воздуха с высотой. Приземные инверсии связаны преимущественно с охлаждением воздуха в ночные и утренние часы. Инверсия температуры затрудняет вертикальную циркуляцию воздуха, что приводит к застоям у земной поверхности воздуха, накоплению вредных примесей в результате выбросов промышленности и транспорта до образования смога», - сказано в сообщении.
Синоптики предупреждают о тумане в Украине 17 января
Отмечается, что ситуация может улучшиться после прогрева приземного слоя воздуха, однако в ближайшие трое суток синоптическая ситуация существенно не изменится.
«На территории города Киева и Киевской области возгораний на свалках, торфяниках и других пожаров, которые могут привести к сильного задымления в настоящее время нет, информации и сообщений о таких событиях в подразделения ГосЧС Украины не поступало», - добавили в ведомстве.
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