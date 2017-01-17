Наводнения в Таиланде: уже 43 погибших, пострадали 1,6 миллионов человек

Жертвами наводнений на юге Таиланда, согласно последним данным, стали 43 человека.

Об этом сообщает Floodlist.com.

По данным Департамента по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий, всего в результате сильнейшего наводнения за последние десятилетия в регионе пострадали 1,6 млн человек. Под водой оказались 12 провинций.

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Более 530 тысяч домов были повреждены в результате наводнения.

По данным местных метеорологов, очередной раунд сильных дождей прогнозируется в Таиланде с 16 по 22 января, предупреждают также о наводнениях и оползнях.

Ранее сообщалось о 41 погибшем.