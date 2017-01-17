В КГГА назвали причину смога в Киеве
Причиной запаха гари в столице являются не пожары и не сжигание мусора, а погодное явление.
Об этом Украинской правде. Киев сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук.
"Последняя информация, которая у нас есть, СЭС говорит, что это погодное явление, ГосНС не подтверждает пожаров в городе или на прилегающих территориях, никаких возгораний на мусорных полигонах нет. По информации санстанции и Укргидрометцентра, это погодные условия, когда все дымы и выбросы не поднимаются вверх, а накапливаются в приземном слое атмосферы ", - сказал Ткачук.
Причиной этого он назвал разного рода котлы и отопительные установки и камины, которые сейчас используют киевляне.
"Все эти приборы, имеющие выбросы в атмосферу, все это накапливается в приземном слое, и мы имеем такое задымление", - сказал Ткачук.
Он добавил, что за состоянием воздуха следит Госпродпотребслужба.
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"Они организовали контрольные точки замера воздуха, но никаких превышений по угарных газах пока не обнаружено. При температуре -6 никаких ухудшений по воздуху СЭС не находит", - подытожил Ткачук.
Это подтвердил и руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
Он отметил, что так называемая метеорологическая дымка уже становится привычным явлением для столицы.
"Этот смог - это метеорологическая дымка. Мы уже такие явления наблюдали ранее. Это естественное явление, возникающее при инверсии температуры и понижении давления и изменении температуры в нижнем слое атмосферы. Поэтому продукты жизнедеятельности человека накапливаются в нижнем слое атмосферы и не перемещаются в верхний. В 7:00 Лабораторный центр здравоохранения взял пробы воздуха, результаты их исследования мы получим в 10:00. Вчера превышений вредных веществ не было ", - сказал Рубан.
Причиной смога он также назвал котельные городские и индивидуальные и авто.
"Преодолеть это явление можно только путем уменьшения выбросов в атмосферу из-за уменьшения использования индивидуальных авто и из-за уменьшения количества котельных, но это нереально для зимнего периода", - подытожил Рубан.
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