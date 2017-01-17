Киевляне второй день жалуются на запах гари: спасатели не могут определить причину

Киевляне второй день жалуются на едкий запах гари, который слышен на многих улицах города.

Об этом сообщает Сегодня.

Читайте также В Киеве сегодня облачно с прояснениями, днем до -1°

В столичной ГСЧС сообщили, что поступила масса звонков от граждан на едкий запах гари на Троещине, Оболони, Соломенке, Позняках, Теремках.

Мой вид окна сегодня выглядит вот так. Кроме ближайших домов на расстоянии 50м ничего не видно больше Вроде бы это и туман, но запах дыма еще со вчерашнего вечера чувствуется. Такие дела. Наверное, круто бы дойти до озера и пофоткать на природе... #киев #kievgram Фото опубликовано Anna Dukhnivska (@yaaammmiloka) Янв 16 2017 в 10:47 PST

"Люди жалуются на дымку над городом и запах гари. Мы принимаем звонки, выезжаем на проверку территории, но возгорания пока не замечены. Чтобы определить их характер и источник гари, нужен точный адрес возгорания, а люди его не называют. В такую погоду, возможно, запах гари слышен из-за горящих мусорных баков, но опять таки, что именно горит, мы пока сказать не можем", – сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что также столицу сегодня окутал густой туман.