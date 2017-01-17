Киевляне второй день жалуются на запах гари: спасатели не могут определить причину

09:40, 17 января 2017
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Киевляне второй день жалуются на едкий запах гари, который слышен на многих улицах города.

Об этом сообщает Сегодня.

В Киеве сегодня облачно с прояснениями, днем до -1°

В столичной ГСЧС сообщили, что поступила масса звонков от граждан на едкий запах гари на Троещине, Оболони, Соломенке, Позняках, Теремках.

"Люди жалуются на дымку над городом и запах гари. Мы принимаем звонки, выезжаем на проверку территории, но возгорания пока не замечены. Чтобы определить их характер и источник гари, нужен точный адрес возгорания, а люди его не называют. В такую погоду, возможно, запах гари слышен из-за горящих мусорных баков, но опять таки, что именно горит, мы пока сказать не можем", – сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что также столицу сегодня окутал густой туман.

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