Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Ивано-Франковской и Закарпатской областях

По данным Укргидрометцентра, 17 января в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (3-й) уровень лавинной опасности.

Об этом сообщает ГосЧС.

В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

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«Спасатели обращаются к гражданам с просьбой воздержаться от походов в горы», - сказано в сообщении.

Стоит отметить, также 17 января в Украине ожидается густой туман на территории большинства областей.