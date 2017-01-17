Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Ивано-Франковской и Закарпатской областях

09:10, 17 января 2017
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По данным Укргидрометцентра, 17 января в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (3-й) уровень лавинной опасности.

Об этом сообщает ГосЧС.

В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

На западе Украины сегодня пасмурно, на юге днем до +1°

«Спасатели обращаются к гражданам с просьбой воздержаться от походов в горы», - сказано в сообщении.

Стоит отметить, также 17 января в Украине ожидается густой туман на территории большинства областей.

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