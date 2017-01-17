В Киеве сегодня облачно с прояснениями, днем до -1°

08:30, 17 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 17 января, в столице будет облачно с прояснениями, температура воздуха днем до -1°.

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -7°. 

Ветер северный и северо-восточный, до 2.3 м/с.

Сегодня солнце в столице взошло в 7:51, а зайдет в 16:25.

Синоптики предупреждают о тумане в Украине 17 января

Как сообщал УНИАН, 17 января на западе Украины пасмурно, на севере ночью до -10°. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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