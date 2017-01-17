В Киеве сегодня облачно с прояснениями, днем до -1°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 17 января, в столице будет облачно с прояснениями, температура воздуха днем до -1°.

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -7°.

Ветер северный и северо-восточный, до 2.3 м/с.

Сегодня солнце в столице взошло в 7:51, а зайдет в 16:25.

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Как сообщал УНИАН, 17 января на западе Украины пасмурно, на севере ночью до -10°.

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