На западе Украины сегодня пасмурно, на юге днем до +1°
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 17 января, в Украине ожидается переменная облачность, на западе и востоке пасмурно.
В Киеве сегодня переменная облачность, днем -1°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.
Во Львове 17 января пасмурно, днем -1°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
В Луцке сегодня также пасмурно. Температура воздуха днем -3°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2.1 м/с.
Погода на неделю: в Украине снова похолодает, в четверг на западе ночью до -17°(карта)
В Виннице во вторник облачно с прояснениями. Температура днем -3°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.
Одесситам сегодня также обещают облачность с прояснениями. Температура днем +1°, ветер северо-восточный, до 7.5 м/с.
В Харькове 17 января ожидается небольшая облачность, температура днем -4°. Ветер северный, легкий.
В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура днем -5°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
В Симферополе облачно, небольшой снег.Температура днем +1°. Ветер северо-восточный, до 7.1 м/с.
Жителям Мариуполя обещают облачность, температура днем +1°. Ветер северный и северо-восточный, до 6.6 м/с.
В Краматорске будет пасмурно, температура днем -1°, ветер северный и северо-восточный, слабый.
В Северодонецке сегодня сплошная облачность. Температура днем +1°. Ветер северный и северо-западный, до 4.2 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +14°
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Днепр+31°... +17°
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Донецк+30°... +14°
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Житомир+30°... +13°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+30°... +16°
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Кировоград+30°... +14°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+24°... +9°
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Львов+22°... +8°
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Николаев+32°... +15°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+30°... +16°
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Ровно+25°... +10°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+30°... +15°
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Тернополь+26°... +10°
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Харьков+30°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+31°... +13°
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Чернигов+30°... +13°
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Черновцы+29°... +14°