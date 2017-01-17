На западе Украины сегодня пасмурно, на юге днем до +1°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 17 января, в Украине ожидается переменная облачность, на западе и востоке пасмурно.

В Киеве сегодня переменная облачность, днем -1°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.

Во Львове 17 января пасмурно, днем -1°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Луцке сегодня также пасмурно. Температура воздуха днем -3°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2.1 м/с.

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В Виннице во вторник облачно с прояснениями. Температура днем -3°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.

Прогноз на 17 января / УНИАН

Одесситам сегодня также обещают облачность с прояснениями. Температура днем +1°, ветер северо-восточный, до 7.5 м/с.

В Харькове 17 января ожидается небольшая облачность, температура днем -4°. Ветер северный, легкий.

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура днем -5°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Симферополе облачно, небольшой снег.Температура днем +1°. Ветер северо-восточный, до 7.1 м/с.

Жителям Мариуполя обещают облачность, температура днем +1°. Ветер северный и северо-восточный, до 6.6 м/с.

В Краматорске будет пасмурно, температура днем -1°, ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Северодонецке сегодня сплошная облачность. Температура днем +1°. Ветер северный и северо-западный, до 4.2 м/с.

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