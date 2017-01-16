Морозы скуют Украину на целую неделю - синоптик

17:29, 16 января 2017
12743

В Украину заходит очередное похолодание.

В Украине снова похолодает / Фото УНИАН
В Украине снова похолодает / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что похолодание уже, собственно, зашло. "Везде, кроме востока и Крыма - мороз, -5-12, местами до -12-15 градусов. В Ивано-Франковске, например, на Волыни и на Кировоградщине", - говорится в сообщении синоптика.

Синоптики предупреждают о тумане в Украине 17 января

А днем, рассказала Диденко, за счет солнца морозы будут незначительными.

Говоря о погоде на неделю, синоптик рассказала, что ночью ожидаются умеренные морозы, днем будет попускать к небольшим, существенных осадков не ожидается, разве что чуть снег выпадет на востоке 18 января.

"Столичная синоптическая перспектива на неделю - морозная, одевайтесь. кутайтесь. Но явно больше солнца", - пообещала синоптик.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Гавайских островах зафиксировали мощнейшее землетрясение за последние 40 лет На Гавайских островах зафиксировали мощнейшее землетрясение за последние 40 лет
Наводнение в Кении уже унесло жизни более сотни человек (видео) Наводнение в Кении уже унесло жизни более сотни человек (видео)
На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа (видео) На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа (видео)
В Киеве сегодня до +29°, без осадков В Киеве сегодня до +29°, без осадков
В Украине сегодня без осадков, температура до +30° (карта) В Украине сегодня без осадков, температура до +30° (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +29° В Киеве завтра без осадков, температура до +29°
В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
71 %
754 мм
2.2 м/с
89 %
Лента новостей