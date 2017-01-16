Морозы скуют Украину на целую неделю - синоптик

В Украину заходит очередное похолодание.

В Украине снова похолодает / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что похолодание уже, собственно, зашло. "Везде, кроме востока и Крыма - мороз, -5-12, местами до -12-15 градусов. В Ивано-Франковске, например, на Волыни и на Кировоградщине", - говорится в сообщении синоптика.

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А днем, рассказала Диденко, за счет солнца морозы будут незначительными.

Говоря о погоде на неделю, синоптик рассказала, что ночью ожидаются умеренные морозы, днем будет попускать к небольшим, существенных осадков не ожидается, разве что чуть снег выпадет на востоке 18 января.

"Столичная синоптическая перспектива на неделю - морозная, одевайтесь. кутайтесь. Но явно больше солнца", - пообещала синоптик.