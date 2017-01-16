В Тихом океане у берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8

17:05, 16 января 2017
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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане у берегов Вануату.

earthquake.usgs.gov
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало / earthquake.usgs.gov

Об этом сообщила Геологическая служба США.

В Чили произошло землетрясение

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 128 км к западу от города Сола. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее произошло землетрясение у берегов Колумбии магнитудой 5,5.

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