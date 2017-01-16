Завтра в Киеве облачно с прояснениями, днем до -3°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 17 января, в столице будет облачно с прояснениями, температура воздуха днем до -3°.

Вечером температура опустится до -10° / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -10°.

Ветер северный и северо-восточный, до 2.6 м/с.

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Завтра солнце в столице взойдет в 07:51, а зайдет в 16:25.

Как сообщал УНИАН, 17 января на западе Украины будет пасмурно, в центре ночью до -13°.

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