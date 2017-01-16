На западе Украины завтра пасмурно, на юге днем до +1°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 17 января, в Украине ожидается переменная облачность, на западе пасмурно. На востоке ночью до -10°.

Осадков практически не предвидится / УНИАН

В Киеве завтра переменная облачность, ночью -11°, днем -3°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.6 м/с.

Во Львове 17 января пасмурно, ночью -7°, днем -2°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Луцке завтра также пасмурно. Температура воздуха ночью -8°, днем -2°. Ветер переменный, до 1.9 м/с.

В Виннице во вторник облачно с прояснениями. Температура ночью -11°, днем -3°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.

УНИАН

Одесситам на завтра также обещают облачность с прояснениями. Температура ночью -7°, днем 0°, ветер северо-восточный, до 7.6 м/с.

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В Харькове 17 января ожидается небольшая облачность, температура ночью -10°, днем -5°. Ветер северный, слабый.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -13°, днем -5°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Симферополе пройдет мокрый снег, ожидается небольшая облачность. Температура ночью -2°, днем +1°. Ветер северо-восточный, до 6.7 м/с.

Жителям Мариуполя обещают облачность, температура ночью -5°, днем +1°. Ветер северный и северо-восточный, до 6.5 м/с.

В Краматорске будет пасмурно, температура ночью -12°, днем -3°, ветер северный, слабый.

В Северодонецке завтра сплошная облачность. Температура ночью -11°, днем -1°. Ветер северный и северо-западный, до 4.0 м/с.

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