Синоптики предупреждают о тумане в Украине 17 января

В Украине 17 января на территории большинства областей ожидается туман.

Видимость составит примерно 200-500 метров / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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«Ночью и утром 17 января во Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской областях туман, видимость 200-500 м», - сказано в сообщении.

Также сообщалось, что на Закарпатье объявили штормовое предупреждение из-за лавинной опасности.