Синоптики предупреждают о тумане в Украине 17 января
В Украине 17 января на территории большинства областей ожидается туман.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Погода на неделю: в Украине снова похолодает, в четверг на западе ночью до -17°(карта)
«Ночью и утром 17 января во Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской областях туман, видимость 200-500 м», - сказано в сообщении.
Также сообщалось, что на Закарпатье объявили штормовое предупреждение из-за лавинной опасности.
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Запорожье+31°... +16°
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Киев+30°... +16°
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Кировоград+30°... +14°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+24°... +9°
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Львов+22°... +8°
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Николаев+32°... +15°
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Полтава+30°... +16°
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