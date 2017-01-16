Снегопад и морозы в Японии: трое погибших, еще 300 человек пострадали (фото)
В Японии, после того как температура упала до самого низкого уровня этой зимой во многих регионах, три человека были найдены мертвыми. Еще 300 человек пострадали в результате несчастных случаев, связанных с погодой.
Об этом сообщает Japan Today.
На Закарпатье объявили штормовое предупреждение из-за лавинной опасности
Также метеорологи предупреждают о дальнейших обильных снегопадах, особенно вдоль побережья Японского моря. Кроме того, сообщается о снежных бурях. Некоторые авиакомпании отменили, по меньшей мере, 130 рейсов.
В некоторых районах выпало до 50-80 сантиметров снега.
Ранее сообщалось, что в индийском Кашмире из-за снегопадов перекрыли национальное шоссе.
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