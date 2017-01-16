Снегопад и морозы в Японии: трое погибших, еще 300 человек пострадали (фото)

15:07, 16 января 2017
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В Японии, после того как температура упала до самого низкого уровня этой зимой во многих регионах, три человека были найдены мертвыми. Еще 300 человек пострадали в результате несчастных случаев, связанных с погодой.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает Japan Today.

На Закарпатье объявили штормовое предупреждение из-за лавинной опасности

REUTERS
REUTERS

Также метеорологи предупреждают о дальнейших обильных снегопадах, особенно вдоль побережья Японского моря. Кроме того, сообщается о снежных бурях. Некоторые авиакомпании отменили, по меньшей мере, 130 рейсов.

В некоторых районах выпало до 50-80 сантиметров снега.

Ранее сообщалось, что в индийском Кашмире из-за снегопадов перекрыли национальное шоссе.

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