Снегопады в Индии: в Кашмире перекрыто национальное шоссе (фото, видео)

14:17, 16 января 2017
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В понедельник на индийский штат Кашмир обрушился новый снегопад.

hindustantimes.com
Снегопад в понедельник в Шимла помешал движению транспортных средств / hindustantimes.com

Об этом сообщает The Indian Express.

Из-за снегопада перекрыли национальное шоссе Сринагар-Джамму, а также отменили два авиарейса в международном аэропорту Сринагар. В городе Сринагар и других городах долины, снегопады начались в течение ночи и продолжались утром.

Также Hindustan Times сообщает, что в городе Шимла в Индии также выпал снег. Известный туристический центр Нарканда и верхние районы Шимла отрезаны из-за снега.

Снегопад в Шимла / hindustantimes.com
Снегопад в Шимла / hindustantimes.com

Ранее сообщалось, что на Закарпатье объявили штормовое предупреждение из-за лавинной опасности.

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