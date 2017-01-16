Снегопады в Индии: в Кашмире перекрыто национальное шоссе (фото, видео)

В понедельник на индийский штат Кашмир обрушился новый снегопад.

Снегопад в понедельник в Шимла помешал движению транспортных средств / hindustantimes.com

Об этом сообщает The Indian Express.

Из-за снегопада перекрыли национальное шоссе Сринагар-Джамму, а также отменили два авиарейса в международном аэропорту Сринагар. В городе Сринагар и других городах долины, снегопады начались в течение ночи и продолжались утром.

Также Hindustan Times сообщает, что в городе Шимла в Индии также выпал снег. Известный туристический центр Нарканда и верхние районы Шимла отрезаны из-за снега.

Снегопад в Шимла / hindustantimes.com

Ранее сообщалось, что на Закарпатье объявили штормовое предупреждение из-за лавинной опасности.