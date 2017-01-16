На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до -4°

На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, на востоке температура завтра опустится до -5°.

Завтра осадков также не обещают / severpost.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура -3°…+2°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, температура -4°...0°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня облачно с прояснениями, температура в дороге -5°... +1°. Завтра на этом маршруте местами пасмурно, температура до +2°.

На трассе Киев - Харьков сегодня переменная облачность. Температура в дороге -3°... 0°. Завтра по этому маршруту без осадков, температура до -5°.

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На Мариупольском направлении сегодня переменная облачность, температура -3°...+3°. Завтра по этому маршруту без осадков, до +2°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня также без осадков. Температура в дороге -4°… +1°. Завтра по маршруту будет холоднее, местами пасмурно, температура до -4°.

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