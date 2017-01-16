На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до -4°
На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, на востоке температура завтра опустится до -5°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура -3°…+2°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, температура -4°...0°.
На трассе Киев - Ужгород сегодня облачно с прояснениями, температура в дороге -5°... +1°. Завтра на этом маршруте местами пасмурно, температура до +2°.
На трассе Киев - Харьков сегодня переменная облачность. Температура в дороге -3°... 0°. Завтра по этому маршруту без осадков, температура до -5°.
Погода на неделю: в Украине снова похолодает, в четверг на западе ночью до -17°(карта)
На Мариупольском направлении сегодня переменная облачность, температура -3°...+3°. Завтра по этому маршруту без осадков, до +2°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня также без осадков. Температура в дороге -4°… +1°. Завтра по маршруту будет холоднее, местами пасмурно, температура до -4°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +14°
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Днепр+31°... +17°
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Донецк+30°... +14°
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Житомир+30°... +13°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+30°... +16°
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Кировоград+30°... +14°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+24°... +9°
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Львов+22°... +8°
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Николаев+32°... +15°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+30°... +16°
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Ровно+25°... +10°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+30°... +15°
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Тернополь+26°... +10°
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Харьков+30°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+31°... +13°
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Чернигов+30°... +13°
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Черновцы+29°... +14°