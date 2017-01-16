В Таиланде число жертв наводнения увеличилось до 41 человека

13:37, 16 января 2017
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По состоянию на воскресенье число жертв наводнения на юге Таиланда увеличилось до 41 человека.

Bangkok Post, Nujaree Raekrun
Метеорологический департамент Таиланда прогнозирует новую волну осадков / Bangkok Post, Nujaree Raekrun

Об этом сообщили в департаменте по ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает Bangkok Post.

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Ситуация в целом улучшилась в 12 пострадавших от наводнения провинций. Тем не менее, шесть из них оставались частично затоплены и попытки избавиться от воды продолжаются.

Метеорологический департамент Таиланда прогнозирует новую волну осадков на юге страны в период с 16 по 20 января.

Как известно, дождливая погода держится в регионе с начала января.

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