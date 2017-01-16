В Таиланде число жертв наводнения увеличилось до 41 человека

По состоянию на воскресенье число жертв наводнения на юге Таиланда увеличилось до 41 человека.

Метеорологический департамент Таиланда прогнозирует новую волну осадков / Bangkok Post, Nujaree Raekrun

Об этом сообщили в департаменте по ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает Bangkok Post.

Читайте также В Австралии из-за дождей закрыли национальный парк "Улуру"

Ситуация в целом улучшилась в 12 пострадавших от наводнения провинций. Тем не менее, шесть из них оставались частично затоплены и попытки избавиться от воды продолжаются.

Метеорологический департамент Таиланда прогнозирует новую волну осадков на юге страны в период с 16 по 20 января.

Как известно, дождливая погода держится в регионе с начала января.