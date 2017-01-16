Киевлян предупреждают о гололедице 16 января

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 16 января в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица.

Пешеходов и Водителей просят быть осторожными / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Ранее сообщалось, что в Киеве сегодня без осадков, днем до 0°.