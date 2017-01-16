Киевлян предупреждают о гололедице 16 января

12:16, 16 января 2017
1042

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 16 января в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица.

Фото: УНИАН
Пешеходов и Водителей просят быть осторожными / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Ранее сообщалось, что в Киеве сегодня без осадков, днем до 0°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Гавайских островах зафиксировали мощнейшее землетрясение за последние 40 лет На Гавайских островах зафиксировали мощнейшее землетрясение за последние 40 лет
Летняя жара в мае: погода в Киеве установила новый температурный рекорд Летняя жара в мае: погода в Киеве установила новый температурный рекорд
На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа (видео) На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа (видео)
В Киеве сегодня до +29°, без осадков В Киеве сегодня до +29°, без осадков
В Украине сегодня без осадков, температура до +30° (карта) В Украине сегодня без осадков, температура до +30° (карта)
Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары
Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
71 %
754 мм
2.2 м/с
89 %
Лента новостей