Во Львовской области из-за непогоды обесточены 20 населенных пунктов

11:40, 16 января 2017
930

Во Львовской области в ночь на 16 января в результате неблагоприятных погодных условий (небольшой мокрый снег, обледенение) сработала автоматика защиты линий электропередач и произошло обесточивание 20 населенных пунктов.

Фото УНИАН
Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения / УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 15 января в Украине из-за снегопадов и метелей без электроснабжения оставались жители 40 населенных пунктов в четырех областях: Закарпатской, Львовской, Волынской и Кировоградской.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Наводнение в Кении уже унесло жизни более сотни человек (видео) Наводнение в Кении уже унесло жизни более сотни человек (видео)
Летняя жара в мае: погода в Киеве установила новый температурный рекорд Летняя жара в мае: погода в Киеве установила новый температурный рекорд
Лето в Украине будет жарким и засушливым - Укргидрометцентр Лето в Украине будет жарким и засушливым - Укргидрометцентр
Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы, жара начнет отступать (карта) Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы, жара начнет отступать (карта)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз)
В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
71 %
754 мм
2.2 м/с
89 %
Лента новостей