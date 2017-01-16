Во Львовской области из-за непогоды обесточены 20 населенных пунктов

Во Львовской области в ночь на 16 января в результате неблагоприятных погодных условий (небольшой мокрый снег, обледенение) сработала автоматика защиты линий электропередач и произошло обесточивание 20 населенных пунктов.

Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения / УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 15 января в Украине из-за снегопадов и метелей без электроснабжения оставались жители 40 населенных пунктов в четырех областях: Закарпатской, Львовской, Волынской и Кировоградской.