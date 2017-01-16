На Закарпатье объявили штормовое предупреждение из-за лавинной опасности

В Закарпатской области на ближайшие двое суток объявили штормовое предупреждение из-за лавинной опасности.

В горных районах области существует угроза схода снега на дороги / alp.org.ua

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в Закарпатском центре по гидрометеорологии.

Как говорится в сообщении, в течение 16-17 января в высокогорье и в горной части Закарпатской области сохраняется III, то есть значительный уровень лавинной опасности.

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«В горных районах области существует угроза схода снега на дороги», - уточнили в гидрометцентре.

Синоптики также добавили, что за прошедшие сутки в области выпал снег. «Ориентировочная высота снежного покрова по области составляет 5-74 см, в горных ложбинах и отрицательных формах рельефа не исключено наличие еще более мощного покрова», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, на территории Закарпатской области произошло схождение сразу нескольких снежных лавин на автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов.