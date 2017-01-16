Погода на неделю: в Украине снова похолодает, в четверг на западе ночью до -17°(карта)

Практически всю неделю в Украине без осадков. В четверг значительно похолодает, в некоторых регионах температура опустится до -17°.

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине переменная облачность, осадки в виде мокрого снега ожидаются лишь на востоке. Теплее всего будет на востоке и юге страны - до +2°. В западных областях температура до -4°. В центре днем столбик термометра опустится до -1°. На севере днем до -3°.

Погода на 16 января / УНИАН

рВо вторник, 17 января, в Украине ожидается переменная облачность, пасмурно будет на востоке и западе страны. В Волынской области ночью столбик термометра опустится до -10°, в Черниговской ночью до -12°. Днем теплее всего будет в Симферополе - до +2°.

Погода 17 января / УНИАН

В среду, 18 января, в Украине похолодает, осадки пройдут в Крыму, где днем будет до +1°. Холоднее всего будет на севере, где днем до -8°, в Волынской области ночью до 15 градусов мороза.

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Погода 18 января / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью -11°...-17°, днем в Крыму до 0°.

Погода 19 января / УНИАН

В пятницу обещают ясную погоду, местами облачно с прояснениями, без осадков. В центре и на севере температура -6… -8°, в остальных регионах днем -7°...-9°. В Крыму днем до -2 градусов мороза.

Погода 20 января / УНИАН

На выходных немного потеплеет. В субботу местами снег, ночью холоднее всего будет в Волынской области - до -12°, на остальной территории -4°...-9°. Днем температура по стране -5°...+2°.

Погода 21 января / УНИАН

В воскресенье без осадков, на западе и востоке ночью похолодает до -10°…-12°, днем в Украине -6°...+2°.

Погода 22 января / УНИАН

Народный прогноз погоды

17 января - Феклистов день. В Феклистов день наши предки изготавливали обереги с чертополохом. Они отгоняли нечистую силу и помогали в дороге. Также почитали Зосиму. Зосима считается покровителем пчел. В этот день обращали внимание на такую народную примету: "снег на деревьях сучья гнет — летом пчелы роиться будут".

18 января - Крещенский вечер. Считалось, что если луна в этот день полная — к большому разливу, быть большой воде. Если в этот день метель — будет она и на Масленице; дуют ветры с юга — лето будет грозовым, а "если в крещенскую ночь звезды сильно блестят, хлеба будут хорошие".

19 января - Крещение Господне — христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Считалось, что если на Крещение погода ясная и погожая, то будет засушливое лето, пасмурная и снежная — на обильный урожай.

20 января — день Иоанна Крестителя. Считается, что в этот день вся вода, как и на Крещение является святой. Если 20 января в полдень будет ясное солнце — настанет ранняя весна. Если будет метель, то вся Масленица будет в метелях.

21 — Емельяна-исповедника. 21 января известный, как праздник "Выпроваживания (Прогона) праздников" — завершение всех праздников. В народе его еще называют Пол-Ивана. Отмечается этот праздник ровно через две недели после Рождества Христова. В этот день чтят память Григория Чудотворца, монаха Киево-Печерского монастыря, который исцелял больных. В старину этот день принято полностью посвящать гостям, как последний праздничный день рождественско-новогоднего цикла.