Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях
Сегодня, 16 января, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"По данным Укргидрометцентра, 16 января в горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности", - сказано в сообщении.
В Украине сегодня переменная облачность, на западе температура до -4° (карта)
ГосЧС обращается к гражданам с просьбой воздержаться от походов в горы.
Как сообщалось ранее, на территории Закарпатской области произошло схождение сразу нескольких снежных лавин на автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов.
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