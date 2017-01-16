Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях

09:35, 16 января 2017
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Сегодня, 16 января, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности.

У Закарпатській області зійшли 2 снігові лавини / zak.depo.ua
Ожидается значительный уровень лавинной опасности / zak.depo.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По данным Укргидрометцентра, 16 января в горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности", - сказано в сообщении.

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ГосЧС обращается к гражданам с просьбой воздержаться от походов в горы.

Как сообщалось ранее, на территории Закарпатской области произошло схождение сразу нескольких снежных лавин на автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов.

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