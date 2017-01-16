В Киеве сегодня без осадков, днем до 0°

08:30, 16 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 16 января, в столице днем до 0°, облачно с прояснениями.

зима, снег, погода / Фото: УНИАН
Осадков в столице не ожидают / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -5°. Ветер переменный, до 2.0 м/с.

Сегодня солнце в столице взошло в 07:52, а зайдет в 16:23.

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Как сообщал УНИАН, 16 января в Украине переменная облачность, на западе - до -4°, а в Крыму столбик термометра поднимется до +2°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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