В Киеве сегодня без осадков, днем до 0°

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 16 января, в столице днем до 0°, облачно с прояснениями.

Осадков в столице не ожидают / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -5°. Ветер переменный, до 2.0 м/с.

Сегодня солнце в столице взошло в 07:52, а зайдет в 16:23.

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Как сообщал УНИАН, 16 января в Украине переменная облачность, на западе - до -4°, а в Крыму столбик термометра поднимется до +2°.

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