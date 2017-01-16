В Украине сегодня переменная облачность, на западе температура до -4° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 16 января в Украине ожидается переменная облачность, снег обещают лишь на востоке. Холоднее всего будет на западе - днем до -4°, а в Крыму столбик термометра поднимется до +2°.

Осадки обещают лишь на востоке / УНИАН

В столице сегодня переменная облачность, днем 0°. Ветер переменный, до 2.0 м/с.

Во Львове 16 января без осадков, температура воздуха днем -2°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем -4°. Ветер также переменный, до 2.7 м/с.

УНИАН

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник небольшая облачность. Температура -1°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +2°, ветер северный и северо-восточный, до 6.2 м/с.

В Харькове облачно с прояснениями. Температура до -2°, ветер северный, слабый.

В Симферополе сегодня облачно. Температура днем +2°. Ветер северо-восточный, до 4.8 м/с.

В Днепре переменная облачность. Температура воздуха -2°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +1°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.

В Краматорске в понедельник пасмурно, днем +2°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

В Северодонецке пасмурно, сильный снегопад, температура днем +2°. Ветер северо-западный и юго-восточный, легкий.

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