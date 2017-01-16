В Украине сегодня переменная облачность, на западе температура до -4° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 16 января в Украине ожидается переменная облачность, снег обещают лишь на востоке. Холоднее всего будет на западе - днем до -4°, а в Крыму столбик термометра поднимется до +2°.
В столице сегодня переменная облачность, днем 0°. Ветер переменный, до 2.0 м/с.
Во Львове 16 января без осадков, температура воздуха днем -2°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем -4°. Ветер также переменный, до 2.7 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник небольшая облачность. Температура -1°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +2°, ветер северный и северо-восточный, до 6.2 м/с.
В Харькове облачно с прояснениями. Температура до -2°, ветер северный, слабый.
В Симферополе сегодня облачно. Температура днем +2°. Ветер северо-восточный, до 4.8 м/с.
В Днепре переменная облачность. Температура воздуха -2°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +1°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.
В Краматорске в понедельник пасмурно, днем +2°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.
В Северодонецке пасмурно, сильный снегопад, температура днем +2°. Ветер северо-западный и юго-восточный, легкий.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+29°... +14°
-
Днепр+31°... +17°
-
Донецк+30°... +14°
-
Житомир+30°... +13°
-
Запорожье+31°... +16°
-
Ивано-Франковск+24°... +10°
-
Киев+30°... +16°
-
Кировоград+30°... +14°
-
Луганск+31°... +14°
-
Луцк+24°... +9°
-
Львов+22°... +8°
-
Николаев+32°... +15°
-
Одесса+31°... +15°
-
Полтава+30°... +16°
-
Ровно+25°... +10°
-
Симферополь+27°... +13°
-
Сумы+30°... +15°
-
Тернополь+26°... +10°
-
Харьков+30°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницкий+27°... +13°
-
Черкассы+31°... +13°
-
Чернигов+30°... +13°
-
Черновцы+29°... +14°