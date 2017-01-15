На Дунае из-за непогоды корабль вмерз в лед (видео)
Судно в течение нескольких дней не могло сдвинуться с места, у экипажа закончилось продовольствие.
Баржа под флагом Словакии застряла во льду на Дунае неподалеку от границы Румынии с Болгарией, города Кэлэрашт. Об этом сообщило местное издание Stirileprotv.ro.
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Поскольку экипаж не мог покинуть борт, продукты и воду для команды доставил вертолет местного МВД.
Как сообщили УНИАН, из-за непогоды парализовано движение судов практически на всей протяженности Дуная. Как сообщил начальник службы эксплуатации речного флота Александр Назаренко, по состоянию на 8 января судна УДП на венгерской, сербской и болгарской участках движутся в порты-убежища, где смогут быть обеспечены связью с берегом и с диспетчерской пароходства, а также водой и необходимым снабжением.
«По последним данным, на австрийском участке льда пока нет. На венгерском участке – ледоход 50%, на сербском участке образования рыхлого льда до 50%, болгарской – до 100%. В районе Рени и Измаила наблюдается снижура (скопление снега на воде) до 80%», - сообщили на предприятии.
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