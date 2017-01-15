Непогода в Украине: из-за снегопадов обесточены населенные пункты в четырех областях
Всего без света остались 40 населенных пунктов.
В Украине, по состоянию на сегодняшнее утро из-за снегопадов и метели без электроснабжения остались жители населенных пунктов в четырех областях. Об этом сообщили в ГСЧС.
"По состоянию на 07:00 15 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метели, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 40 населенных пунктов в четырех областях", - говорится в сообщении.
Непогода на Закарпатье: на трассе Мукачево – Ужгород образуются пробки из сотен машин (видео)
В ведомстве уточнили, что на Закарпатье обесточены 12 населенных пунктов, во Львовской области - 17 н. п., Волынской - 9 н. п., Кировоградской - 2 н. п. К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
Как сообщал УНИАН, через снег и метелипроизошло обесточивание 55 населенных пунктов во Львовской и Закарпатской областях.
Погода в Украине
-
Винница+29°... +14°
-
Днепр+31°... +17°
-
Донецк+30°... +14°
-
Житомир+30°... +13°
-
Запорожье+31°... +16°
-
Ивано-Франковск+24°... +10°
-
Киев+30°... +16°
-
Кировоград+30°... +14°
-
Луганск+31°... +14°
-
Луцк+24°... +9°
-
Львов+22°... +8°
-
Николаев+32°... +15°
-
Одесса+31°... +15°
-
Полтава+30°... +16°
-
Ровно+25°... +10°
-
Симферополь+27°... +13°
-
Сумы+30°... +15°
-
Тернополь+26°... +10°
-
Харьков+30°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницкий+27°... +13°
-
Черкассы+31°... +13°
-
Чернигов+30°... +13°
-
Черновцы+29°... +14°