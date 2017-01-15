Непогода в Украине: из-за снегопадов обесточены населенные пункты в четырех областях

Всего без света остались 40 населенных пунктов.

Электроснабжение отсутствует в 40 населенных пунктах / фото: УНИАН

В Украине, по состоянию на сегодняшнее утро из-за снегопадов и метели без электроснабжения остались жители населенных пунктов в четырех областях. Об этом сообщили в ГСЧС.

"По состоянию на 07:00 15 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метели, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 40 населенных пунктов в четырех областях", - говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что на Закарпатье обесточены 12 населенных пунктов, во Львовской области - 17 н. п., Волынской - 9 н. п., Кировоградской - 2 н. п. К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, через снег и метелипроизошло обесточивание 55 населенных пунктов во Львовской и Закарпатской областях.