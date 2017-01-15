В трех областях Украины предупреждают о лавинной опасности, на дорогах страны - гололед

Ночью и утром в восточных областях порывы ветра 15-20 м/сек.

О повышенной лавинной опасности предупреждают в трех областях / zak.depo.ua

В Украине в трех областях сегодня, 15 января, ожидают повышеную лавинную опасность. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В частности, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Читайте также В Раховском районе Закарпатья на автодорогу сошла снежная лавина

Спасатели просят граждан воздержаться от походов в горы.

Кроме того, 15 января на дорогах страны ожидается гололед. А ночью и утром в восточных областях порывы ветра 15-20 м/сек.

Как сообщал УНИАН, на территории Закарпатской области произошло схождение сразу нескольких снежных лавин на автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов.

В 20:00 13 января зафиксирован сход снежной лавины вблизи с. Деловое, объемом около 90 м3 и в 21:30 зафиксировано схождение второй снежной лавины в том же месте, объемом около 70 м3.

Третья лавина, объемом около 30 м3 сошла вблизи с. Костылевка в 6:20 14 января. Жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей нет.

Также 14 января произошло схождение снежной лавины объемом около 90 м3. Было перекрыто одну полосу автодороги, движение осуществлялось по другой полосе в реверсивном режиме.

Около 09:30 14 января вблизи села Деловое Раховского района сошло еще три снежные лавины (объем 100 куб. м).