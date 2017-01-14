В Закарпатской области на дорогу сошло несколько снежных лавин

Жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей нет, отмечают спасатели.

На Закарпатье на дорогу сошло несколько снежных лавин / Фото УНИАН

На территории Закарпатской области произошло схождение сразу нескольких снежных лавин на автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Согласно сообщению, в 20:00 13 января зафиксирован сход снежной лавины вблизи с. Деловое, объемом около 90 м3 и в 21:30 зафиксировано восхождение второй снежной лавины в том же месте, объемом около 70 м3.

Третья лавина, объемом около 30 м3 сошла вблизи с. Костылевка в 6:20 14 января.

Жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей нет, отмечают спасатели.

Также 14 января произошло схождение снежной лавины объемом около 90 м3. Перекрыто одну полосу автодороги, движение осуществлялось по другой полосе в реверсивном режиме.

Около 09:30 14 января вблизи села Деловое Раховского района сошло еще три снежные лавины (объем 100 куб. м).

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье и Ивано-Франковщине из-за непогоды ограничили движение грузовиков.

Синоптики предупреждали, что в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.