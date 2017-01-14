Почти во всех областях Украины сегодня будет идти мокрый снег, днем до 3° тепла
В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.
Сегодня в Украине, кроме восточной части, мокрый снег, местами с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега.
Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах столицы в ближайшие дни
По сообщению Украинского гидрометцентра, на дорогах страны гололедица.
Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, кроме западных областей, порывы 15-20 м/сек. Температура от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем юге 1-6° тепла; в Карпатах 1-6° мороза.
В Киевской области мокрый снег и дождь, местами гололед и налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек. Температура по области и в Киеве 1-3° тепла.
Кроме того, 14-15 января в горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности.
В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.
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