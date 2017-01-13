Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах столицы в ближайшие дни

Горожан предупреждают о гололеде на дорогах столицы с 14 до 18 января.

Киевлян предупреждают о гололедице / УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

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Синоптики также предупреждают, что завтра, 14 января, в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек. Днем сохранится облачная погода, мокрый снег и дождь, слабый гололед и налипание мокрого снега. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

По прогнозам синоптиков, 15-18 января в Киеве без существенных осадков. Температура воздуха в эти дни будет колебаться от 3° до 7° мороза.