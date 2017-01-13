В Болгарии впервые с 1954 года замерзло Черное море (видео)

В Болгарии выдалась рекордно холодная зима: впервые с 1954 года замерзло Черное море.

В Болгарии замерзло Черное море / National Geographic

Болгария переживает самый холодный период за последние сто лет: в отдельных районах температура воздуха достигала -29°, сообщает National Geographic.

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Черное море в районе популярного курорта Бургас замерзло впервые с 1954 года. За весь прошлый век Черное море в этой акватории покрывалось льдом лишь три раза.

Впервые за пять лет замерзло и Варненское озеро. В близлежащем городе Варна, где среднесуточная температура января составляет +3°, этой зимой столбик термометра опускается до -11°.

Напомним, в пустыне Сахара впервые с 1979 года выпал снег.