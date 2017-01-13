В четверг, 12 января, у берегов Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,5.

У берегов Колумбии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 61 километре на северо-запад от населенного пункта Мутис. Очаг землетрясения залегал на глубине 3,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, по меньшей мере один человек погиб, четверо получили серьезные травмы в результате землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло на северо-востоке Индии.