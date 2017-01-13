Число жертв наводнения в Таиланде увеличилось до 36

15:23, 13 января 2017
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В результате наводнения на юге Таиланда погибли 36 человек.

Наводнение в Таиланде / Reuters
Наводнение в Таиланде / Reuters

Число погибших в результате наводнения, которое произошло на юге Таиланда, выросло до 36. Из-за непогоды до сих пор закрыты несколько крупных автодорог и аэропорт, передает ABC News.

В Аргентине из-за наводнений эвакуировали более 600 человек

Из-за паводковых вод пострадали железные дороги, 19 автодорог оказались непроездными. Наводнение затопило одну из больниц города Банг-Сапхан, где пришлось эвакуировать пациентов.

Местные жители говорят, что это худшее наводнение, которое они "видели в своей жизни".

Обычно январь в Таиланде является самым "сухим" месяцем года, однако синоптики прогнозируют, что в это воскресенье на страну обрушатся более сильные осадки.

Напомним, ранее сообщалось о 31 погибшем

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