Непогода на Закарпатье: на трассе Мукачево – Ужгород образуются пробки из сотен машин (видео)
Пробки образуются постоянно из-за фур, водители которых не справляются с управлением на скользкой дороге.
Из-за сильного снегопада на трассе из Мукачево в Ужгород в направлении областного центра образовался многокилометровый затор. Об этом сообщает ТСН.
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Под слоем снега на плохо расчищенной дороге образовался лед. Автомобилисты говорят, что такие пробки появляются постоянно из-за фур, которые не справляются с управлением на скользкой дороге и блокируют движение другому транспорту. После того, как фуру оттягивают с дороги, нормальное движение восстанавливается.
В пробке на двух полосах в направлении Ужгорода застряли сотни машин. Некоторые автобусы и фуры останавливаются на обочине, чтобы переждать осложнения движения.
В то же время движение грузовиков на Закарпатье перекрыто лишь частично: с 12:30 13 января введено ограничение для тяжеловесного транспорта на автодорогах государственного значения Мукачево-Рогатин-Львов, Киев-Чоп (в пределах Закарпатской области ) и на объездной дороге города Ужгород возле КПП "Ужгород".
Синоптики также предупреждают, что 13-14 января в связи с ожидаемыми снегопадами и метелями, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.
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