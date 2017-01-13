Во Франции из-за бури более 230 тысяч домов остались без электроэнергии
На севере и северо-западе Франции из-за зимней бури без электричества остались 237 тысяч домов.
В исторической области Пикардия, расположенной севернее Парижа, без света остались 70 тыс. квартир.
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В настоящее время восстановлением подачи электроэнергии заняты более 1,2 тыс. ремонтников, передает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора электросетей Enedis.
Отмечается, что скорость ветра во время бури достигала 150 км/ч. Из-за стихии на автодороги и железнодорожные пути упали деревья, в результате чего ряд автодорог департаментского статуса были временно перекрыты.
Крупный аэропорт у города Бове вынужден был полностью прекратить свою работу в четверг вечером. В его залах пришлось ночевать около 200 пассажирам.
Сейчас сильный ветер переместился в восточную часть Франции. Одновременно он принес с собой значительное похолодание. В 11 департаментах страны объявили оранжевый" уровень тревоги. Похолодание продлится более недели, что может привести к значительным нарушениям в работе транспорта.
Напомним, на прошлой неделе на западном побережье США прошли сильные дожди и снегопады.
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