На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до -4°

13:00, 13 января 2017
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На популярных украинских маршрутах местами пройдет снег, на западе температура опустится до -4°.

УНИАН
На автодорогах Украины местами пройдет снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до -2°. Завтра на этом маршруте пройдут дожди и снег +4°...+6°. В воскресенье переменная облачность, до +2°.

На выходных в Украине местами пройдет снег, в воскресенье на западе до -15° (карта)

На трассе Киев - Ужгород сегодня местами пройдет снег, температура в дороге -1°... +2°. Завтра на этом маршруте ожидаются осадки, температура до +4°. В воскресенье по этому маршруту без осадков, температура в дороге -4°... 0°.

На трассе Киев - Харьков сегодня местами пройдет снег. Температура в дороге -3°... -1°.  Завтра по этому маршруту снегопад, температура +1°... +4°. В воскресенье также ожидаются осадки, до -1°. 

На Мариупольском направлении сегодня практически без осадков, температура -3°...-1°. Завтра по этому маршруту местами пройдет снег. В воскресенье также ожидаются осадки, до +2°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня пройдет снег. Температура в дороге -1°… +1°. В субботу на этом маршруте также ожидаются осадки. В без осадков, температура до -3°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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