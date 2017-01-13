На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до -4°
На популярных украинских маршрутах местами пройдет снег, на западе температура опустится до -4°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до -2°. Завтра на этом маршруте пройдут дожди и снег +4°...+6°. В воскресенье переменная облачность, до +2°.
На выходных в Украине местами пройдет снег, в воскресенье на западе до -15° (карта)
На трассе Киев - Ужгород сегодня местами пройдет снег, температура в дороге -1°... +2°. Завтра на этом маршруте ожидаются осадки, температура до +4°. В воскресенье по этому маршруту без осадков, температура в дороге -4°... 0°.
На трассе Киев - Харьков сегодня местами пройдет снег. Температура в дороге -3°... -1°. Завтра по этому маршруту снегопад, температура +1°... +4°. В воскресенье также ожидаются осадки, до -1°.
На Мариупольском направлении сегодня практически без осадков, температура -3°...-1°. Завтра по этому маршруту местами пройдет снег. В воскресенье также ожидаются осадки, до +2°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня пройдет снег. Температура в дороге -1°… +1°. В субботу на этом маршруте также ожидаются осадки. В без осадков, температура до -3°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +14°
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Днепр+31°... +17°
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Донецк+30°... +14°
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Житомир+30°... +13°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+30°... +16°
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Кировоград+30°... +14°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+24°... +9°
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Львов+22°... +8°
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Николаев+32°... +15°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+30°... +16°
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Ровно+25°... +10°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+30°... +15°
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Тернополь+26°... +10°
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Харьков+30°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+31°... +13°
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Чернигов+30°... +13°
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Черновцы+29°... +14°