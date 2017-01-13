На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до -4°

На популярных украинских маршрутах местами пройдет снег, на западе температура опустится до -4°.

На автодорогах Украины местами пройдет снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до -2°. Завтра на этом маршруте пройдут дожди и снег +4°...+6°. В воскресенье переменная облачность, до +2°.

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На трассе Киев - Ужгород сегодня местами пройдет снег, температура в дороге -1°... +2°. Завтра на этом маршруте ожидаются осадки, температура до +4°. В воскресенье по этому маршруту без осадков, температура в дороге -4°... 0°.

На трассе Киев - Харьков сегодня местами пройдет снег. Температура в дороге -3°... -1°. Завтра по этому маршруту снегопад, температура +1°... +4°. В воскресенье также ожидаются осадки, до -1°.

На Мариупольском направлении сегодня практически без осадков, температура -3°...-1°. Завтра по этому маршруту местами пройдет снег. В воскресенье также ожидаются осадки, до +2°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня пройдет снег. Температура в дороге -1°… +1°. В субботу на этом маршруте также ожидаются осадки. В без осадков, температура до -3°.

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