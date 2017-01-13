На выходных в Украине местами пройдет снег, в воскресенье на западе до -15° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине местами пройдет снег. В воскресенье в некоторых регионах похолодает, на западе до -15°.

На выходных в Украине местами пройдет снег / УНИАН

В столице в субботу пройдет мокрый снег, температура воздуха ночью -2°, днем +4°. В воскресенье также без осадков, -10°...0°.

Во Львове завтра снегопад, ночью -5°, днем +1°. В воскресенье без осадков, -11°...-1°.

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В Луцке в субботу ночью -5°, днем +1°, пройдет снег. В воскресенье ночью -10°, днем -2°, облачно с прояснениями.

В Виннице в субботу ожидается снег с дождем, температура воздуха -5°...+2°. В воскресенье до -14°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью -2°, днем +6°. В воскресенье -8°...+2°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -2°, днем +2°. В воскресенье -2°...0°, пройдет снег.

Прогноз на 14 января / УНИАН

Прогноз на 15 января / УНИАН

В Днепре в субботу пасмурно. Температура ночью 0°, днем +3°. В воскресенье пройдет мокрый снег, температура воздуха -3°...+1°.

В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +2°...+5°. В воскресенье -1°...+7°, пройдет дождь.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -2°, днем +3°. В воскресенье солнечно, температура опустится до -1°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -2°, днем +3°. В воскресенье температура +1°, облачно с прояснениями.

В Северодонецке завтра облачно, температура ночью -2°, днем +2°. В воскресенье -1°...+1°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до -11°. В воскресенье солнечно, ночью -12°, днем -4°.

В Моршине на Львовщине в субботу ясно, ночью -21°, днем -16°. В воскресенье без осадков, ночью -15°, днем до -13°.

В Трускавце в субботу снегопад, температура до +2°. В воскресенье температура днем -10°, без осадков.

В Сваляве завтра пройдет снег, -7°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -7° …-2°.

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