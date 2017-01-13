На выходных в Украине местами пройдет снег, в воскресенье на западе до -15° (карта)

12:00, 13 января 2017
3724

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине местами пройдет снег. В воскресенье в некоторых регионах похолодает, на западе до -15°.

На выходных в Украине местами пройдет снег / УНИАН
На выходных в Украине местами пройдет снег / УНИАН

В столице в субботу пройдет мокрый снег, температура воздуха ночью -2°, днем +4°. В воскресенье также без осадков, -10°...0°.

Во Львове завтра снегопад, ночью -5°, днем +1°. В воскресенье без осадков, -11°...-1°.

Киевлян предупреждают о сильном ветре и гололедице на дорогах

В Луцке в субботу ночью -5°, днем +1°, пройдет снег. В воскресенье ночью -10°, днем -2°, облачно с прояснениями.

В Виннице в субботу ожидается снег с дождем, температура воздуха -5°...+2°. В воскресенье до -14°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью -2°, днем +6°. В воскресенье -8°...+2°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -2°, днем +2°. В воскресенье -2°...0°, пройдет снег.

Прогноз на 14 января / УНИАН
Прогноз на 14 января / УНИАН
Прогноз на 15 января / УНИАН
Прогноз на 15 января / УНИАН

В Днепре в субботу пасмурно. Температура ночью 0°, днем +3°. В воскресенье пройдет мокрый снег, температура воздуха -3°...+1°.

В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +2°...+5°. В воскресенье -1°...+7°, пройдет дождь.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -2°, днем +3°. В воскресенье солнечно, температура опустится до -1°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -2°, днем +3°. В воскресенье температура +1°, облачно с прояснениями.

В Северодонецке завтра облачно, температура ночью -2°, днем +2°. В воскресенье -1°...+1°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до -11°. В воскресенье солнечно, ночью -12°, днем -4°.

В Моршине на Львовщине в субботу ясно, ночью -21°, днем -16°. В воскресенье без осадков, ночью -15°, днем до -13°.

В Трускавце в субботу снегопад, температура до +2°. В воскресенье температура днем -10°, без осадков.

В Сваляве завтра пройдет снег, -7°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -7° …-2°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Гавайских островах зафиксировали мощнейшее землетрясение за последние 40 лет На Гавайских островах зафиксировали мощнейшее землетрясение за последние 40 лет
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды в реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды в реках
Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы, жара начнет отступать (карта) Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы, жара начнет отступать (карта)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары
В Киеве завтра без осадков, температура до +29° В Киеве завтра без осадков, температура до +29°
Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
71 %
754 мм
2.2 м/с
89 %
Лента новостей