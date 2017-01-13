На выходных в Украине местами пройдет снег, в воскресенье на западе до -15° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине местами пройдет снег. В воскресенье в некоторых регионах похолодает, на западе до -15°.
В столице в субботу пройдет мокрый снег, температура воздуха ночью -2°, днем +4°. В воскресенье также без осадков, -10°...0°.
Во Львове завтра снегопад, ночью -5°, днем +1°. В воскресенье без осадков, -11°...-1°.
Киевлян предупреждают о сильном ветре и гололедице на дорогах
В Луцке в субботу ночью -5°, днем +1°, пройдет снег. В воскресенье ночью -10°, днем -2°, облачно с прояснениями.
В Виннице в субботу ожидается снег с дождем, температура воздуха -5°...+2°. В воскресенье до -14°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью -2°, днем +6°. В воскресенье -8°...+2°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -2°, днем +2°. В воскресенье -2°...0°, пройдет снег.
В Днепре в субботу пасмурно. Температура ночью 0°, днем +3°. В воскресенье пройдет мокрый снег, температура воздуха -3°...+1°.
В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +2°...+5°. В воскресенье -1°...+7°, пройдет дождь.
Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -2°, днем +3°. В воскресенье солнечно, температура опустится до -1°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -2°, днем +3°. В воскресенье температура +1°, облачно с прояснениями.
В Северодонецке завтра облачно, температура ночью -2°, днем +2°. В воскресенье -1°...+1°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до -11°. В воскресенье солнечно, ночью -12°, днем -4°.
В Моршине на Львовщине в субботу ясно, ночью -21°, днем -16°. В воскресенье без осадков, ночью -15°, днем до -13°.
В Трускавце в субботу снегопад, температура до +2°. В воскресенье температура днем -10°, без осадков.
В Сваляве завтра пройдет снег, -7°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -7° …-2°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +14°
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Днепр+31°... +17°
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Донецк+30°... +14°
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Житомир+30°... +13°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+30°... +16°
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Кировоград+30°... +14°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+24°... +9°
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Львов+22°... +8°
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Николаев+32°... +15°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+30°... +16°
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Ровно+25°... +10°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+30°... +15°
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Тернополь+26°... +10°
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Харьков+30°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+31°... +13°
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Чернигов+30°... +13°
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Черновцы+29°... +14°