Киевлян предупреждают о сильном ветре и гололедице на дорогах
В пятницу, 13 января, в столице ожидается сильный ветер и гололедица на дорогах.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Украине сегодня местами пройдет снег, на западе до +3° (карта)
"По прогнозу Украинского гидрометцентра, 13 января в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В КГГА напоминают основные правила поведения при усилении ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Водителей призывают быть внимательными и осторожными на дорогах города. Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
Напомним, сегодня, 13 января, во многих областях Украины ожидается сильный ветер.
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